Course de montagne : le Pays-d’Enhaut devient le terrain de jeux des trailers avec 12 nouveaux itinéraires

Après les randonnées patrimoniales et des itinéraires panoramiques, il est désormais possible de découvrir la région du Pays-d’Enhaut au pas de course.

En partenariat avec les autorités vaudoises, Pro Natura et la plateforme francophone Espaces Trail, 12 nouvelles sorties balisées offrent aux amateurs de trail 200 km de sentiers alpins, de Rougemont à Rossinière en passant par Château-d’Oex et l’Etivaz.

Adaptés à tous les niveaux, ces circuits variés entendent séduire aussi bien les débutants que les coureurs aguerris, tout en consolidant la longue tradition de trail de la région. Une manière pour le Pays-d’Enhaut de se démarquer touristiquement et d’éprouver les circuits pour de futurs événements. Alexandre Mottier, chef de projet pour Pays-d’Enhaut Région économie et tourisme.

La course en montagne, en plus d’être intergénérationnelle et compatible avec le tourisme quatre saisons, permet aux visiteurs de découvrir la nature environnante. Alexandre Mottier, a mis un point d’honneur à développer des tracés respectant les espaces naturels.

Chaque été, des milliers de sportifs se retrouvent au Pays-d’Enhaut pour affronter une forte dose de dénivelé positif lors des compétitions du Barlatay et du Challenge Videmanette.