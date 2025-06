RC - Dernières infos

Course caritative : plus de 500 élèves du CO de Monthey s’élanceront en faveur de l’association ELA

Les élèves du Cycle de Monthey courront en faveur de l’association ELA, lundi prochain. Organisée par toute une classe de 11e année au CO du Reposieux, cette course caritative fait partie d’un projet de classe réalisé durant l’année scolaire.

« Il s’agissait pour moi, de donner du sens, une signification à leur projet de classe », nous indique Sébastien Galley, titulaire de la classe 11CO1 et directeur adjoint du cycle du Reposieux à Monthey. « Ils sont très concentrés, car il y aura plus de 530 coureurs. Ce n’est pas rien », ajoute-t-il.

Ces plus de 500 élèves du C.O. de Monthey vont courir pour la bonne cause, en ce lundi 16 juin 2025. A quelques jours du terme de l’année scolaire, l’événement mettra en lumière l’association ELA (Association Européenne contre les leucodystrophies) et cette maladie génétique qui touche le système nerveux central. Contre laquelle se bat justement ELA.

Au contact des autorités

La tenue de cette manifestation sportive et solidaire a obligé les adolescents à se confronter aux autorités et à des institutions publiques. « Comme la Commune pour l’utilisation de verres réutilisables ou la police pour tracer le parcours, par exemple », mentionne l’enseignant.

Tout écolier qui s’élancera sur ces six kilomètres de parcours a dû trouver des parrains qui feront un don à ELA, l’Association Européenne contre les leucodystrophies. Fruit d’un projet de la classe 11CO1, le travail en amont a nécessité une précise répartition des tâches. Lina élève de 11CO1 à Monthey.

La course caritative en faveur d’ELA partira et arrivera à la zone sportive du Verney à Monthey. Ouverte au public, elle emmènera les coureurs sur les bords du Rhône.

La mise sur pied de cet événement a commencé par une présentation d’ELA et de ses activités devant toute sa classe. Cloé, élève de 11CO1 au Cycle d’orientation du Reposieux.

Fondée en 1992, ELA est une association européenne de lutte contre les leucodystrophies, des maladies génétiques rares affectant le système nerveux. Elle se consacre au financement de la recherche médicale, au soutien des familles et à la sensibilisation du public.

Guillaume Abbey