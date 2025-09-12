RC - Dernières infos

Courir pour la solidarité au Bouveret avec la Run2Help

La troisième édition de la course caritative Run2Help se déroule ce dimanche au Bouveret. Un événement sportif et convivial dont les bénéfices soutiendront la lutte contre la malnutrition infantile en Afrique subsaharienne.

Dimanche, le Bouveret résonnera des foulées solidaires de la Run2Help. La manifestation, ouverte à toutes et tous, propose deux parcours de 6,5 ou 8,5 kilomètres, à parcourir en courant ou en marchant au cœur de la réserve naturelle des Grangettes. L’objectif est clair : récolter des fonds pour soutenir les actions de l’association Morija, engagée notamment dans la lutte contre la malnutrition infantile en Afrique subsaharienne.

Départ dimanche matin à 10h30 au Bouveret. L’inscription n’est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée afin de faciliter l’organisation. Après la course, place au partage et à la convivialité avec un repas solidaire et une grande tombola.

Entretien avec le directeur de l’association Morija, Benjamin Gasse, et Lisa Molier, stagiaire événementiel et communication :

/Jga