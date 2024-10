RC - Dernières infos

Coups de feu entendus à Vionnaz lundi soir: la police cantonale confirme, et assure qu’il n’y a plus de danger

Des coups de feu ont été entendus lundi soir à Vionnaz, impliquant des agents des forces de l’ordre selon plusieurs témoins. Ces derniers auraient également vu un homme et un homme laissant une voiture à l’abandon dans la cour de l’école.

Contactée ce mardi matin, la police cantonale valaisanne confirme les échanges de tirs et assure qu’il n’y a plus de danger. Plusieurs corps de police ont dû intervenir, indique-t-elle, et ajoute qu’une communication plus précise sera faite aux médias durant la matinée.

Développement suit.