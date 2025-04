RC - Dernières infos

Coupes à Port-Valais : le triage forestier du Haut-Lac sécurise le bord du Rhône

Un vaste chantier d’abattage d’arbres est en cours le long du Rhône à Port-Valais. Un travail essentiel pour garantir la sécurité des promeneurs et des digues, notamment en cas de crues.

« Certains troncs font 85 à 90 centimètres de diamètres, alors qu’ils ne devraient pas dépasser les 30 centimètres ». Ces propos d’Yvan Châtillon, garde-forestier au triage forestier du Haut-Lac illustrent la nécessité de ces coupes préventives.

Depuis lundi au bord du Rhône à Port-Valais, sur plus de 600 mètres, cinq personnes du triage forestier sont à pied d’œuvre : elles sécurisent les berges avant les « beaux jours ». « Il est plus facile d’exécuter ce travail maintenant. Il y a moins de trafic et la montée de sève commence à peine » nous précise celui qui est responsable du secteur Port-Valais, Vouvry et Saint-Gingolph au sein de la structure inter-communale du Haut-Lac.

Par mesure de sécurité, le triage forestier, mandaté par la Commune de Port-Valais, abat plus de deux-cents-mètres-cubes de peupliers trembles situés le long du fleuve, qui dépassent le diamètre maximal. Ces coupes visent plusieurs objectifs : la protection des promeneurs contre les chutes aléatoires de branches, la lutte contre le déracinement des troncs qui fragiliseraient les digues, et prémunir le lit du fleuve d’un « trop-plein » de bois en cas de crues. Yvan Châtillon.

Le chantier se fera en plusieurs étapes nous confirme le garde-forestier. « Sur deux ou trois ans sûrement. Nous n’étions pas intervenus ici ces dernières années, raison pour laquelle beaucoup d’arbres sont présents et ont eu tout le loisir de croître. » Et ajoute, « cela nous permettra aussi de ne pas laisser la digue fermée trop longtemps ».

En effet, la berge sera inaccessible durant l’intégralité du chantier. Les usagers pourront emprunter une déviation mise en place.



A l’oeil, Yvan Châtillon garde-forestier, indique que ces troncs de peupliers, abattus lors de cette opération au bord du Rhône, font plus de 80 centimètres de diamètre. Ils ne devraient pas excéder les 30cm. © Radio Chablais.

Guillaume Abbey