Coup de projecteur sur les palaces montreusiens à la bibliothèque municipale

La bibliothèque municipale de Montreux propose aux citoyens de découvrir le patrimoine de la région au travers d’une exposition. Ce dernier a récemment été mis en valeur dans la série Winter Palace.

La fiction réalisée par la RTS en collaboration avec Netflix retrace les débuts de l’hôtellerie de montagne en hiver, en Valais. Et pourtant les décors intérieurs sont ceux du Caux Palace et du Righi Vaudois. L’exposition mise sur pied en collaboration avec les archives de la ville permet une plongée dans le tourisme du début des années 1900. Danielle Grangier, assistante en information documentaire et chargée de la médiation culturelle à la Bibliothèque de Montreux – Veytaux.

L’exposition est à découvrir à la bibliothèque de Montreux dès samedi. Cette plongée dans l’histoire montreusienne se fera également en image avec la projection du premier épisode de Winter Palace et une table ronde. Elles auront lieu lundi au Cinéma Hollywood.

