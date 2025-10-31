RC - Dernières infos

Coup de massue pour l’agriculture: 259 millions de francs à économiser

Coup de massue pour l’agriculture. La Confédération entend économiser 259 millions de francs dans le secteur. Incompréhension et craintes pour le monde paysan de notre région.

Ils sont déjà sous pression, mais la Confédération annonce encore des coupes budgétaires. Ils, ce sont les agriculteurs. Pour assainir les finances, la Confédération entend faire des économies et le monde agricole n’y échappe pas. 259 millions de francs pour la période 2026-2029, c’est la mesure annoncée mi-septembre par l’Etat pour ce secteur déjà confronté à des difficultés depuis des années. Cet allègement budgétaire touche tous les secteurs de la branche mais encore plus fortement les éleveurs. Dans notre région où l’élevage tient une place prépondérante, la situation est jugée préoccupante par Claudine Barman, agricultrice et présidente de l’Association valaisanne des paysannes.

A Berne, le Parlement devra se prononcer sur cette question mais avant, le Conseil des Etats et le National débattront sur ce sujet lors de leur prochaine session de mi-décembre. Nicolas Gabioud, agriculteur et député du Centre au Grand conseil valaisan espère que ces discussions permettront de rappeler l’importance des agriculteurs.

MV