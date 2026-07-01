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Coulée de boue : la route cantonale est bouclée à Port-Valais

A Port-Valais, les fortes pluies de la nuit ont provoqué une importante coulée de boue qui a entraîné la fermeture de la route cantonale au niveau de la Migros et du parking Bellossy.

Une déviation a été mise en place par la Plaine pour permettre de rejoindre Saint-Gingolph, mais d’importants ralentissements sont à prévoir dans le secteur. Les équipes du Canton, de la Commune, de l’État-major de conduite régional sont mobilisées pour sécuriser la zone et rétablir la circulation le plus rapidement possible.

Les autorités demandent aux automobilistes de respecter la signalisation temporaire et de faire preuve de la plus grande prudence. Elles craignent toutefois que la fermeture ne se prolonge, de nouvelles précipitations étant annoncées dans la matinée.

Com/ADC