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Corsier-sur-Vevey: le projet d’agrandissement du site scolaire à 39 millions de francs passe la première étape

Le conseil communal de Corsier-sur-Vevey a validé la semaine dernière un crédit d’étude de plus de 3 millions de francs pour son futur complexe scolaire. Un projet d’envergure prévu à l’horizon 2031.

Un montant conséquent pour la commune, peu habituée à ce genre de dépenses pour des études. Mais selon les municipaux en charge du dossier, il s’agit d’investissements nécessaires pour ce projet estimé à quelque 39 millions. Pierre-André Debétaz, en charge des bâtiments à Corsier-Sur Vevey.

Le projet comprendra plusieurs salles de classes, mais aussi une salle de gymnastique double avec gradins. Les détails avec Cédric Desmet, conseiller municipal en charge notamment de la jeunesse et des sports.

Un projet d’envergure nécessaire pour les élèves des 4 communes qui composent le cercle de Corsier, à savoir Jongny, Chardonne, Corseaux et Corsier-sur-Vevey. En effet, la logique de proximité pour les établissements scolaires s’applique aux plus jeunes, mais devient différente lorsqu’ils grandissent. On retrouve Cédric Desmet, conseiller municipal en charge notamment de la jeunesse et des sports.

Si tout se déroule sans encombre, le nouveau site scolaire pourrait bien sortir de terre à l’horizon 2031.