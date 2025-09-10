RC - Dernières infos

Corsier-sur-Vevey: le Chaplin’s World va changer de main

Le Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey va être racheté par deux entités françaises. Museum Studio, filiale de Compagnie Chargeurs Invest, et le Groupe Fribourg ont annoncé ce mercredi le projet d’acquisition.

La transaction inclut le domaine de 14 hectares, le musée, et les droits liés à l’univers de Chaplin. Avec ce contrat, les nouveaux propriétaires veulent relancer le musée, renforcer son rayonnement international, créer des expositions itinérantes, et investir dans de nouvelles expériences immersives.

Ouvert en 2016, Chaplin’s World a accueilli 1,5 million de visiteurs, mais fait face à des difficultés financières depuis 2019, notamment liées à un prêt de 10 millions de francs non remboursé.

ATS