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Corsier-sur-Vevey: la nouvelle passerelle suspendue qui permet de faire le lien avec Blonay-Saint-Légier

Une nouvelle passerelle reliant Corsier-sur-Vevey et Blonay-Saint-Légier a été inaugurée fin juin dernier. Un éboulement avait rendu son accès impossible en 2023.

Les communes de Corsier-sur-Vevey et Blonay-Saint-Légier ont inauguré fin juin dernier la nouvelle passerelle de Tusy. L’accès avait été détruit par un éboulement en 2023, et la nécessité de reconstruire l’édifice a été marquée par une forte demande de la population. Une nouvelle structure co-financée par les deux communes, comme l’explique le municipal corsiéran en charge du dossier, Michel Ceppi.

Cette nouvelle structure a également été étudiée pour ne plus être touchée par de potentiels nouveaux glissements de terrains. On retrouve Michel Ceppi.

La passerelle de Tusy permettra ainsi aux randonneuses et randonneurs de compléter l’itinéraire des 3 passerelles, qui relie Châtel-Saint-Denis aux Monts-de-Corsier.