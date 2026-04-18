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Corsier-sur-Vevey: Chaplin’s World met les petits plats dans les grands pour son dixième anniversaire

Le musée Chaplin’s World à Corsier-sur-Vevey fête ses dix ans cette année.

Pour l’occasion, l’institution dédiée à l’icône du cinéma du 20e siècle a mis sur pied un programme spécial ce week-end. Au menu (littéralement) : une part de gâteau d’anniversaire, ainsi que de nombreuses animations. L’objectif : faire plaisir aux petits et grands, mais surtout permettre à un nouveau public de venir découvrir l’histoire de Chaplin. Olivia Baliguet, porte-parole du musée confirme qu’il n’est pas obligatoire d’être un expert pour venir.

Une tentative de record du monde du plus grand rassemblement de « Charlot » est d’ailleurs prévue en juin : près de 1’000 personnes déguisées en costume noir, chapeau et moustaches sont attendues.