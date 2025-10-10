RC - Dernières infos

Corseaux: le ruisseau des Marais va être remis à l’air libre

Un ruisseau va prochainement être remis à ciel ouvert sur la commune de Corseaux. Un projet financé par le promoteur du chantier adjacent à la parcelle et coordonnés en collaboration avec Pro Natura Vaud.

Situé au sein de la réserve de Chatacombe, le ruisseau des Marais coule actuellement dans des tuyaux. Financés par le promoteur du chantier situés sur la parcelle adjacente et coordonnés en collaboration avec Pro Natura Vaud, ces travaux viseront à enlever les tuyaux, et dévier le ruisseau. Un projet que souhaite Pro Natura Vaud depuis longtemps, comme l’explique Romain Dupraz, gestionnaire de réserve naturelle au sein de l’organisme vaudois.

Un biotope sera également créé afin de permettre aux salamandres et grenouilles d’évoluer dans un environnement plus sain et plus agréable. On retrouve Romain Dupraz.

L’espace créé permettra à de nombreux batraciens, à l’image de cette salamandre, de pouvoir évoluer et pondre dans des conditions optimales.