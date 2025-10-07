RC - Dernières infos

Corseaux et Corsier-sur-Vevey mettent la durabilité à l’honneur

Corseaux et Corsiez-sur-Vevey font la part belle à la durabilité toute la semaine. Ateliers, initiation, balades… le programme est varié. Le but : présenter les stratégies climatiques des communes.

La durabilité est mise à l’honneur toute la semaine dans les communes de Corseaux et Corsier-sur-Vevey. Les deux communes, qui arrivent au terme de l’élaboration de leurs plans énergie et climat, ont pris l’initiative de réunir différentes associations et acteurs communaux pour marquer l’étape de la mise en œuvre de ces stratégies climatiques. Cette semaine à la rencontre de la population a aussi pour vocation de sensibiliser à la durabilité à travers différentes approches. Ligaya Scheidegger, coordinatrice de projets chez Bio-Eco à Vevey, bureau mandaté pour mettre en œuvre cet événement.

La semaine de la durabilité prend place dans les deux communes à travers différentes animations jusqu’au dimanche 11 octobre.

MV