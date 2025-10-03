RC - Dernières infos

Corseaux: 53 nouvelles places pour stationner les vélos ont été installées cet été

Les habitants de Corseaux bénéficient, depuis cet été, de nouvelles places sécurisées pour stationner leur vélo.

Un projet qui permet notamment d’améliorer le confort des Corsalins et de favoriser la pratique de la mobilité douce dans la commune. Coût total du projet : environ 10’000 francs pour 53 places, dont 24 à proximité de la plage de la Grotte. Didier Siegfried, municipal corsalin en charge des travaux publics.

Cette idée menée par la Municipalité est née d’une demande d’un habitant. Une situation assez fréquente, selon Didier Siegfried.