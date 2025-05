RC - Dernières infos

Correction du Rhône: le Conseil fédéral valide 306 millions de francs pour le Chablais

La Confédération va libérer 306 millions de francs pour la 3e correction du Rhône. Ce crédit contribue à financer des mesures prioritaires de protection contre les crues dans le Chablais et à l’embouchure du Rhône, annonce mercredi le Conseil fédéral.

Différents travaux sont prévus dans le Chablais entre Bex et Massongex ainsi qu’entre Yvorne et Vouvry. Le Rhône sera élargi sur 15 km. De nouvelles digues de protection seront construites et certaines rives et digues seront renforcées.

L’objectif est de protéger la plaine du Rhône contre les inondations. Les dégâts potentiels d’une crue dans cette région du Chablais sont estimés à 2 milliards de francs, écrit le Conseil fédéral dans un communiqué. Selon la planification actuelle, les coûts de ces mesures prioritaires devraient s’élever à 549 millions de francs.

ATS/GA