Correction du Rhône: le Conseil d’Etat valaisan définit les grands axes du projet

Le Conseil d’État valaisan a adopté aujourd’hui les 17 lignes directrices de la révision de la 3ème correction du Rhône.

L’objectif est de garantir une sécurisation durable de la plaine du Rhône face aux crues, tout en conciliant sécurité, agriculture et environnement. Le projet adopte désormais une approche qui combine mesures constructives, prévention et intervention. Les mesures de protection seront définis secteur par secteur, en tenant compte des enjeux locaux.

Durant cette période, le développement des mesures prioritaires dans le Chablais entre Bex et Massongex ainsi qu’entre Yvorne et Vouvry se poursuivra selon le planning établi. La révision du projet de la 3e correction du Rhône devrait être achevées fin 2026.