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Corbeyrier : fermeture de la route d’accès pour réfection

La route cantonale reliant Yvorne à Corbeyrier (N° 722-IL-S – tronçon entre les hameaux de Vers-Morey et Vers-Cort) et sera totalement fermée à la circulation la semaine prochaine, du 13 au 17 juillet, de 20h00 à 5h00 du matin.

En accord avec la commune, une restriction journalière entrera également en vigueur dans un format allégé du 20 au 22 juillet de 7h00 à 17h00 afin de permettre la réfection complète de la chaussée, une opération réalisée tous les 25 ans. En raison de l’utilisation d’engins de chantier imposants et du tracé sinueux de la route, une circulation alternée n’est pas envisageable. Les véhicules de plus de 3,5 tonnes ne seront pas autorisés à circuler sur cette route avant 20h00.

Une déviation par L’Hongrin et le tunnel des Agittes sera garantie en permanence durant toute la période des travaux. Une régulation du trafic sera également mise en place à l’entrée du tunnel afin de limiter les temps d’attente. La Direction générale de la mobilité et des routes vaudoise indique que les services de secours seront garantis par voie terrestre et aérienne.

COM/ADC