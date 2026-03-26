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Construction: Mike Echenard écope de la prison ferme et du sursis

L’ex-promoteur immobilier Mike Echenard a été condamné, jeudi, à trois ans de prison par le Tribunal de Monthey, dont 12 mois ferme et deux ans avec sursis durant deux ans. L’homme a été reconnu responsable d’avoir détourné plusieurs millions de francs.

Mike Echenard a été reconnu coupable d’abus de confiance, de gestion fautive, de gestion déloyale et de blanchiment d’argent qualifié, soit l’ensemble des chefs d’accusation. Durant sa plaidoirie, mercredi, la procureure Cindy Kämpf avait demandé une peine de quatre ans ferme. Le Tribunal a été un peu plus clément.

Pour la Cour, l’ex-président du HC Red Ice Martigny (2015-2017) a détourné plusieurs millions de francs au détriment de l’assureur Helvetia pour la construction d’immeubles à Martigny – la somme retenue n’a pas été précisée, jeudi, le ministère public parlait de 11,3 mios dans son acte d’accusation – et pour 2,4 milions, issus du fonds de placement Tellco.

Surendetté, le club de hockey sur glace avait fait faillite en 2017, tout comme trois des sociétés du prévenu, actives dans le milieu de la construction et de l’immobilier.

« Une peine plus équilibrée »

Durant le procès, Mike Echenard a confirmé, mardi, avoir commis des abus de confiance au préjudice d’Helvetia et de Tellco. Il a par contre contesté avoir prélevé une partie des acomptes versés pour la construction de la villa d’un couple chablaisien pour un montant de 44’000 francs. La Cour lui a donné tort sur ce point.

Avocat de l’ancien dirigeant sportif, Me Simon Perroud s’est réjoui de voir « que la peine disproportionnée demandée par la procureure n’avait pas été suivie par le tribunal, celui-ci lui préférant un verdict plus équilibré. » Mercredi, l’homme de loi avait plaidé pour une peine assortie d’un sursis complet.

Neuf ans de procédure

Pour l’avocat vaudois, le fait que son mandant se soit toujours montré coopératif dans cette affaire, qu’il ait reconnu la plupart des faits et la longueur de la procédure (9 ans) ont joué dans la réduction de la peine demandé par le ministère public.

Le tribunal a également mis en avant l’attitude du prévenu lors de l’instruction, notamment le fait qu’il ait commencé à rembourser certains lésés et la durée de la procédure (principe de célérité) pour motiver son jugement. A contrario, selon la présidente du tribunal Angèle de Preux-Bersier, « l’ampleur des montants détournés, un comportement purement égoïste, le fait de rejeter une partie de sa faute sur une banque, des tiers et le contexte économique » n’ont pas joué en sa faveur.

Le plus proche associé de Mike Echenard, jugé comme co-auteur dans cette affaire, a lui été reconnu coupable de gestion fautive et d’abus de confiance. Il écope de 16 mois de prison avec sursis durant deux ans. « Le Tribunal a reconnu que mon client n’a joué qu’un rôle secondaire dans cette affaire », s’est réjoui son avocat, Me Raphaël Balet. La Cour a également fixé à 200’000 francs, le montant dû par son mandant à Helvetia, alors que l’assurance lui demandait 4,2 millions de francs.

Parties en mode réflexion

La procureure Catherine Seppey, présente pour la lecture publique en remplacement de sa collègue absente, a dit « prendre acte du jugement », sans apporter de commentaires supplémentaires.

A chaud, l’ensemble des parties a annoncé vouloir prendre connaissance des considérants du jugement avant d’interjeter ou non appel auprès du Tribunal cantonal.

Keyston-ATS