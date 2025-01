RC - Dernières infos

Conseil général de Monthey: un bureau renouvelé et des bugs avec le vote électronique

C’était soir de « rentrée législative » lundi à Monthey. Le Conseil général a élu son président, le Centriste David Mariétan et sa vice-présidente, Benita Gashi Müsli du PS-Gauche citoyenne.

Les commissions de gestion et Édilité, Urbanisme et Agglomération ont également été créées. Cette assemblée constitutive a fait office de « test » au vote électronique. Non portée à l’ordre du jour, et relevé par certains élus, son utilisation a été soumise au vote du plénum, qui l’a acceptée.

Durant la séance, le système a rencontré des problèmes techniques. Afin de rétablir l’outil de vote, le président du conseil général nouvellement élu a suspendu les débats une dizaine de minutes. A ce propos, David Mariétan:

Durant la législature 2025-2028, le Centriste présidera une assemblée composée majoritairement de nouveaux élus. David Mariétan:

Guillaume Abbey