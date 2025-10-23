RC - Dernières infos

Connaissance 3 : l’Université des seniors poursuit sa mission de transmission du savoir à tout âge

Connaissance 3, l’Université des seniors du canton de Vaud, débute ce vendredi son nouveau cycle de conférences.

Pour cette saison 2025-2026, la Fondation du Chablais, qui défend le développement du savoir et de l’esprit critique à tout âge et pour tous, propose dix rencontres à l’Espace Chevron à Aigle. Intelligence artificielle, fake news ou encore archéologie, un vaste champs de thématiques sera présenté par des experts et professeurs.

Ces professionnels, souvent issus de l’UNIL, de l’EPFL ou des HES vaudoises vulgariseront des thématiques complexes au service du public. Dans un monde technique et frénétique, cette transmission de savoir est cruciale selon Mireille Clerc, présidente de Connaissance 3 Chablais.

La nouvelle saison de Connaissance 3 débutera ce vendredi sur le thème des fake news. Plus de 400 personnes de toute génération et de tout horizon participent chaque année aux conférences dans le Chablais. Les jeunes retraités et les seniors au profit de prestations complémentaires ou de l’assurance maladie peuvent bénéficier d’une carte d’adhésion à l’Université des seniors du canton de Vaud.