Concours vaudois des apprentis cuisiniers: Bruno Schneider sacré meilleur apprenti 2025

La 27e édition du concours vaudois des apprentis cuisiniers a eu lieu le 1er mars à Montreux. Bruno Schneider s’est imposé face à de jeunes talents prometteurs.

La 27e édition du concours vaudois des apprentis cuisiniers s’est tenue le samedi 1er mars à l’École Professionnelle de Montreux. Organisé par l’Amicale Vaudoise des Cuisiniers et soutenu par la maison Aligro, l’événement a couronné Bruno Schneider, désigné meilleur apprenti cuisinier vaudois 2025.

Le podium se complète avec Quentin Parmentier (2e) et Solal Besnier (3e). Parmi les finalistes figurent également Kwidano Nephtali, Rodrigo De Oliveira Amaral (Prix Méritant), Carmen Tavares Da Silva, Elisabeth Bosset et Noah Ouellet. Le jury, composé de professionnels du métier, a évalué les candidats sur leurs compétences techniques et leur créativité.

À la veille de la compétition, Radio Chablais est allé à la rencontre de Martial Stocky, vice-président du concours, pour en apprendre davantage sur son organisation et les défis que doivent relever les apprentis cuisiniers.

Ecoutez l’entretien avec Martial Stocky :

