Concours d’armée: découvrez notre reportage

Le Concours d’armée s’est tenu du 20 au 23 novembre dans le Chablais. Sur les huitante patrouilles inscrites, 59 ont passé la ligne d’arrivée.

Le Concours d’armée est une compétition réservée aux militaires suisses astreints au service, qui affrontaient les épreuves par groupe de 4. L’objectif était de tester la résilience des hommes et des femmes sur le terrain, ainsi que l’organisation d’un tel évènement dans des conditions compliquées avec la neige et le froid. Le concours d’armée commençait jeudi avec une journée d’entraînement, puis les patrouilles devaient parcourir le Chablais vendredi pour se rendre à différents postes. Valérie Favre les a accompagnées sur le terrain durant cette journée, reportage.

Les deux patrouilles interviewées, la 22 et la 45, ont franchi la ligne d’arrivée samedi après-midi, après environ 36 heures dévouées à ce concours d’armée. La 22, celle d’Hugo, s’est classée 36e et les femmes 56e. Leur patrouille a remporté le prix du commandant du CA 25.

L’armée suisse est très satisfaite du résultat de cette première édition, dans des « conditions ont été particulièrement exigeantes, notamment à l’Hongrin (température de l’air : –12 °C, rafales maximales : 18 km/h, chutes de neige cumulées : 26 cm) », explique un communiqué de presse transmis à l’issue du concours.

Neuf blessés ont été pris en charge par le service sanitaire et deux personnes ont été amenées à l’hôpital pour des examens complémentaires. « Le dispositif sanitaire était adéquatement dimensionné », note encore le communiqué.

C’est une patrouille du bataillon de grenadiers 30-1 qui a remporté le concours, suivie d’une patrouille d’éclaireurs-parachutistes (FSCH AUFKL KP 17) et en troisième place une patrouille du bataillon d’infanterie de montagne 7.