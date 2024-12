RC - Dernières infos

Concert du Nouvel-An : Monthey entrera dans la nouvelle année à la « Viennoise »

« Le Beau Danube Bleu », « Marche de Radetzky » : il sera possible d’écouter ces œuvres de Johann Strauss, père et fils, à Monthey le mercredi 1er janvier 2025. Un concert du nouvel an, inspiré de celui de Vienne, se déroulera à la salle du Kremlin dès 11h.

Et il sera « comme à la télé », d’après les organisateurs, aura lieu le 1er janvier 2025 dans la salle du Kremlin à Monthey. Dès 11h, le traditionnel répertoire du célèbre concert du nouvel an de Vienne en Autriche réjouira les mélomanes durant une cinquantaine de minutes. « Bien évidemment, sur les coups de midi, nous adresserons nos voeux et trinquerons, comme à Vienne, avec du champagne ! », rassure d’emblée Ludovic Chappex, porte-parole du Kremlin, dont il gère la programmation musicale.

Sur la scène de la « salle obscure » montheysanne, qui se donnera des airs de Musikverein viennois, les amateurs de polka, de danse et de clappements de mains retrouveront le trompettiste montheysan Yannick Barman et le batteur Cyril Regamey, originaire de Lausanne.

Guillaume Abbey a interviewé Ludovic Chappex, porte-parole et responsable de la programmation du Kremlin et Yannick Barman. Il a demandé au musicien chablaisien d’où lui est venue cette idée d’importer à Monthey le célèbre concert du Nouvel An.

Les responsables indiquent qu’une tenue de circonstance est souhaitée et que les portes ouvriront à 10h30.