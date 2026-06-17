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Comptes 2025: St-Maurice se porte très bien

Presque un million de francs de bénéfice pour les comptes 2025 de St-Maurice. Le Conseil général agaunois a accepté les comptes ainsi qu’un crédit complémentaire pour sa zone dédiée à l’artisanat.

Les comptes 2025 de St-Maurice se portent bien. Ils affichent un bénéfice de 970’000 francs, pour un total des charges de 26,3 millions de francs. Ces chiffres ont été acceptés hier soir par le Conseil général agaunois. Et si St-Maurice est au cœur d’un cycle d’investissements, la commune présente une marge d’autofinancement de 4,1 millions de francs. Ces résultats sont meilleurs que ceux du budget, notamment grâce à des reports d’investissements. Xavier Lavanchy, président de St-Maurice.

Parmi les autres points à l’ordre du jour, le Conseil général de St-Maurice a accepté un crédit complémentaire concernant l’équipement de la zone mixte des Perris, dédiée à l’artisanat ou aux bureaux, de 491’000 francs. Xavier Lavanchy explique cette dépense supplémentaire.