Comptes 2024 : Bilan positif pour Vouvry grâce à des recettes fiscales imprévues

Les comptes 2024 de la commune de Vouvry sont dans les chiffres noirs. Plus de 3 millions de francs ont été attribués à la réserve de politique budgétaire, qui assouplira les investissements à venir.

L’assemblée primaire « tzino » a accepté/refusé l’exercice 2024, qui se boucle sur un bénéfice de 230’000 francs, après attribution de 3,6 millions à la réserve de politique budgétaire. Cette dernière se monte à plus de 16,5 millions de francs.

Ce résultat positif pour la Commune de Vouvry s’explique par d’exceptionnelles recettes fiscales perçues, et ne pouvant pas figurer au budget 2024, qui indiquait un déficit de 833’000 francs au moment de son élaboration. « Ces entrées financières sont ni prévisibles, ni récurrentes, et proviennent de taxations antérieures », souligne la cheffe de l’exécutif vouvryen, Véronique Diab-Vuadens. « Elles sont liées à des personnes physiques, notamment des indépendants pas forcément taxés en temps et en heure ».

Aborder l’avenir sereinement

La marge d’autofinancement, qui reflète la capacité à financer les investissements sans recourir à l’endettement, affiche plus de 5 millions de francs. Quant à la réserve politique budgétaire, la Commune a pu la doter de 3,6 millions de francs supplémentaires, portant la marque à plus de 16,5 millions. « Cette réserve pourrait être utilisée pour éponger à l’avenir un éventuel déficit », rappelle Véronique Diab-Vuadens.

De quoi voir venir les investissements futurs avec plus de sérénité pour la Commune de Vouvry, « mais la prudence est de mise de toute façon », tempère-t-elle.

Seule ombre au tableau, les 530’000 francs de découvert affichés par le service de l’eau potable, qui fait partie des services autofinancés (ndlr : avec les eaux usées et les déchets). Une révision tarifaire est prévue pour 2026 annonce l’exécutif.

Guillaume Abbey