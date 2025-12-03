RC - Dernières infos

CommUne Histoire célèbre une année de partage

Un deuxième cycle se clôture pour le projet chablaisien « CommUne histoire ». Samedi une soirée est organisée à la Maison de commune de Collombey-Muraz, un dernier moment de partage et de rencontre pour cette année.

Une nouvelle année se termine pour « CommUne histoire ». Proposées par l’Association montheysanne « Ocytô …sinon nous », ces soirées de contes à deux voix fêtent la fin de leur deuxième année. Pour clôturer cette aventure humaine, une soirée est organisée à Collombey-Muraz samedi, l’occasion d’échanger avec les conteurs qui ont animé ces soirées et de partir une dernière fois en voyage. Pour rappel, CommUne histoire propose des soirées qui ont lieu chez des habitants de différents villages du Chablais où des conteurs et conteuses professionnels sont accompagnés d’une personne non francophone pour raconter une histoire en deux langues. Le but : faire découvrir une culture étrangère mais aussi créer du lien entre la population. Cette année encore le succès était au rendez-vous. Catherine Beysard, conteuse.

La dernière soirée prendra place dans la maison de commune de Collombey-Muraz ce samedi dès 19h pour deux heures de contes, de musiques et de partage.