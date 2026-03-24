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Commune en santé: trois étoiles pour la commune de Vionnaz

Vionnaz est une « Commune en santé » 3 étoiles.

Le label lui a été remis lors de la soirée des nouveaux retraités. La commune s’engage depuis de nombreuses années dans différentes actions en faveur de ses citoyens sur les plans culturel, économique, social, sportif et environnemental.

24 mars 2026

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