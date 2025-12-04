RC - Dernières infos

Communales vaudoises 2026: pas simple d’être une commune sans parti

Les élections communales vaudoises, c’est pour mars 2026. Les listes pour la Municipalité et les législatifs doivent toutefois être déposées pour le 12 janvier, et c’est un souci pour certaines communes.

Surtout celles où il n’y pas de parti qui pourrait dès lors prendre le pouls de la population sur les éventuels désirs d’engagement. C’est par exemple le cas à Gryon. Pierre-André Burnier, syndic de Gryon :

Et même si le Conseil communal tatchi n’est pas élu, il faudra tout de même qu’au minimum 35 personnes de Gryon se fassent assermenter lors de la première séance du législatif. D’autres communes du Chablais vivent la même situation, et organisent également une soirée d’information ou une assemblée de commune, comme à Noville, Jongny ou Rossinière. Petite anecdote : les trois communes du Pays-d’Enhaut ont historiquement un législatif élu, Si Château-d’Oex doit de toute manière en avoir un, Rossinière et Rougemont, ayant moins de 1’000 habitants, n’ont pas normalement cette contrainte.

Jean-Luc Schwaar, directeur général des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud, est conscient de l’inquiétude des communes pour trouver suffisamment de monde.

Le prochain défi sera de pousser Vaudoises et Vaudois à se rendre aux urnes pour élire leurs autorités. Pour ce faire, le canton de Vaud soutient les communes notamment en mettant à disposition du matériel pour encourager l’engagement.