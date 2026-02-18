RC - Dernières infos

Communales 2026: A Rennaz, cinq sièges pour autant de candidats, répartis sur deux listes

À deux semaines et demie des Communales 2026, la campagne s’intensifie dans tout le pays de Vaud. A Rennaz, cinq postulants pour cinq places. Tour d’horizon.

Les élections communales vaudoises approchent et les listes en lice sont désormais connues. Le 8 mars prochain, la population de Rennaz sera appelée à désigner celles et ceux qui conduiront la commune pour la prochaine législature.

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Des voix pour exposer les priorités à Rennaz, pour ses habitants, son aménagement territorial et ses liens intercommunaux.

🎧 À écouter ci-dessous, dans l’ordre d’apparition : les deux candidats que sont Sarah Bornet, actuelle conseillère générale et candidate unique sur la liste « Pour Rennaz », et Gérald Dumusc, Municipal sortant, de la liste « L’Entente Rennaz »

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.

Guillaume Abbey