RC - Dernières infos

Communales 2026: A Lavey-Morcles, sur les 8 candidats, on retrouve les cinq sortants

À deux semaines et demie des Communales 2026, la campagne s’intensifie dans tout le pays de Vaud. A Lavey-Morcles, huit postulants pour cinq places. Parmi eux, cinq sortants. Tour d’horizon Rocan.

Les élections communales vaudoises approchent et les listes en lice sont désormais connues. Le 8 mars prochain, la population de Lavey-Morcles sera appelée à désigner celles et ceux qui conduiront la commune pour la prochaine législature.

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Des voix pour exposer les priorités et les enjeux, très concrets, pour Lavey-Morcles, sa population et ses hameaux.

🎧 À écouter ci-dessous, dans l’ordre d’apparition : les deux candidats que sont Nadia Gonçalves-Morisod, de la liste « La Relève Rocanne », suivie de Mario da Silva, actuel Syndic de la liste PLR Lavey-Morcles

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.