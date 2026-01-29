RC - Dernières infos

Communales 2026 : A Corbeyrier, pas de campagne mais des défis réels et concrets

À cinq semaines des Communales 2026, la campagne bat son plein dans tout le pays de Vaud. Tout ? Non. A Corbeyrier, pas de bataille politique. Seuls 4 candidats se présentent au 1er tour, pour 5 sièges, sur une unique liste appelée « Les Robaleux ». Tour d’horizon.

Les élections communales vaudoises approchent et les listes en lice sont désormais connues. Le 8 mars prochain, la population de Corbeyrier sera appelée à désigner celles et ceux qui conduiront la commune pour la prochaine législature.

Dans ce contexte, Radio Chablais propose un dossier spécial consacré à Corbeyrier, afin de donner la parole aux candidates et candidats à la Municipalité, à cette unique liste nommé « Les Robaleux » à travers le format radiophonique de la question unique.

« Qui décidera demain pour ma commune ? » : Des voix pour exposer les priorités et les enjeux, très concrets, pour Corbeyrier et ses quatre hameaux

🎧 À écouter ci-dessous : les quatre candidats que sont Barbara Genillard, Daniel Bernard, et les deux sortants, Guy Bochud et Christian Roubaty, de liste unique « Les Robaleux »

Pour rappel, le premier tour des élections communales se tiendra le dimanche 8 mars. Un second tour est prévu le 29 mars.

Guillaume Abbey