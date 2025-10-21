RC - Dernières infos

Comme un air de Toscane : 10’000 oliviers seront plantés dans le Chablais d’ici 2026

L’huile d’olive chablaisienne pourrait bientôt couler à flot en Suisse.

Trois agriculteurs de la région se lancent cet hiver dans la culture d’oliviers, en association avec la Pépinière Girod. Plus de 8000 plants de cet arbre méditerranéen seront plantés entre Rennaz et Ollon, en passant par Aigle et Saint-Triphon.

D’ici cinq ans, les producteurs ambitionnent de récolter suffisamment d’olives pour presser leurs premiers litres et fournir les épiceries fines. Grâce au changement climatique, l’olivier s’acclimate désormais très bien sous nos latitudes et permet aux agriculteurs de diversifier leurs productions. Ces nouvelles cultures sont l’aboutissement d’une vingtaine d’années de recherche pour Urbain Girod, directeur de la Pépinière Girod.

De leur côté, les vignerons vaudois surveillent attentivement cette transition agricole. Dans un contexte de chute des prix et de consommation de vin, certains viticulteurs pourraient être tentés de remplacer certains pieds de vigne par d’autres espèces à fruits. Pourtant, pour Philippe Gex, viticulteur et président d’Yvorne Grandeur Nature, cela ne serait pas une panacée et signifierait la disparition d’un ancien patrimoine local.

La nouvelle Association des producteurs d’huile d’olive suisse réunis près d’une cinquantaine de membres, dont trois agriculteurs chablaisiens. A terme, les futurs producteurs de la région et de la Côte ambitionnent de développer un label d’Appellation d’Origine Contrôlée.

Antoni Da Campo