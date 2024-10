RC - Dernières infos

Côme Vuille candidat à la vice-présidence de Collombey-Muraz

Le PLR propose Côme Vuille pour succéder à Alexis Turin à la vice-présidence de la commune de Collombey-Muraz. Fort de 12 ans d’expérience au Conseil général et d’un parcours politique reconnu, il est prêt à défendre le siège du parti.

Le PLR de Collombey-Muraz présente officiellement Côme Vuille pour reprendre le poste de vice-président laissé vacant par Alexis Turin. Avocat et notaire à Monthey, il cumule 12 ans d’engagement au Conseil général et plusieurs expériences au niveau cantonal, notamment en tant que député-suppléant et Constituant.