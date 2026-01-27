RC - Dernières infos

« Colostrum », le film qui raconte la rencontre entre deux mondes

La rencontre entre une bénévole Caritas et un agriculteur de Val d’Illiez : c’est l’histoire du film « Colostrum » présenté ce mardi soir à Martigny. L’occasion de confronter deux mondes bien distincts.

Confronter le monde citadin et le monde paysan : tel est l’objectif de « Colostrum », un film réalisé par une genevoise de 34 ans, Sayaka Mizuno. Une docufiction, qui raconte l’histoire de Solène, bénévole caritas, venue en aide à Pascal, agriculteur de Val d’Illiez. Un tournage réalisé en plein milieu de l’été, qui a amené certaines difficultés pour Pascal Perrin, l’agriculteur.

Sayaka Mizuno nous raconte la genèse de ce long métrage.

Elle y est donc retournée une deuxième fois, et c’est à ce moment là qu’elle a proposé son projet à Pascal, l’agriculteur.

Ces deux univers vont donc se croiser, s’opposer, mais aussi se rassembler sur certains points, notamment grâce à la personnalité de Pascal Perrin, l’agriculteur. Sayaka Mizuno, réalisatrice de Colostrum

L’agriculteur a déjà remarqué les différences de perception de la société et de la vie, lors de certaines rencontres. Des différences renforcées par son travail, et sa manière de vivre.

Un film à découvrir ce mardi soir à Martigny, en présence de l’agriculteur et de la réalisatrice.