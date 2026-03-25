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Collonges: le conseil communal perd deux élus en un mois

Deux conseillers communaux à la tête de Collonges ont démissionné ce mois-ci.

Selon une information du Nouvelliste, Karine Simond, chargée des affaires sociales, des écoles, du tourisme et de la mobilité, laisse son siège début avril pour des raisons de santé. Ses dicastères sont momentanément repris par Dominique Lebreton, élu tacitement.

De son côté, Flavio Piras s’est retiré de l’exécutif début mars, pour des motifs professionnels. Le conseil d’Etat valaisan a validé ces deux démissions. Le président Michel Tacchini assure que les affaires courantes restent sous contrôle en attendant de trouver un ou deux nouveaux élus communaux pour remplacer Karine Simond ainsi que Frédéric Guex. Elu contre son gré en 2024, ce dernier ne siège pas au conseil communal.

Nouvelliste/ADC