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Collombey: Quatre joueurs du FC Sion ont visité la Fondation La Chaloupe

Du foot, des sourires, et une belle surprise pour les jeunes de la Fondation La Chaloupe à Collombey-Muraz.

Mercredi dernier, quatre joueurs du FC Sion, accompagnés de leur entraîneur Didier Tholot et de l’association Opération « Boule à Zéro » ont rendu visite aux jeunes du foyer La Chaloupe à Collombey-Muraz. C’est sous un ciel bleu que les jeunes ont fait visiter le bâtiment, reçu des autographes et tenté de battre les joueurs lors d’un match amical.

Benjamin Kolloli, joueur professionnel du FC Sion, nous explique sa motivation à faire cette visite :

L’association Opération Boule à Zéro, basée en Valais, cherche à soutenir les jeunes en difficulté via des bandes dessinées distribuées gratuitement. Elle offre plusieurs fois par années des billets aux jeunes du foyer pour assister aux matchs du FC Sion. Patrick Suard, directeur de la fondation La Chaloupe, nous présente la place du football dans leur établissement :

Au micro de Tina Putallaz