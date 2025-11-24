RC - Dernières infos

Collombey-Muraz : Un bloc rocheux va être miné sur la falaise de la Barme

Par mesure de sécurité, une opération de minage sera menée le 2 décembre sur la falaise surplombant le quartier de la Barme, à Collombey-Muraz. Une partie des habitants devra être évacuée le temps de neutraliser un bloc rocheux instable d’une cinquantaine de mètres cubes.

Le 2 décembre prochain, une opération de minage aura lieu sur la falaise dominant le quartier de la Barme, à Collombey-Muraz. Une mesure préventive : un bloc rocheux d’environ 50 m³ menace de se détacher à long terme. Par sécurité, une partie des habitants sera temporairement évacuée en début d’après-midi. Pas de panique toutefois : les spécialistes ne feront pas exploser le rocher, mais l’imploseront de l’intérieur, afin d’éviter tout éboulement brutal.

Les mesures d’évacuation, elles, ont fait réagir parmi les habitants de la Barme, même si au sein de la municipalité, on parle volontiers d’excès de prudence. Les précisions de Noé Ruiz, municipal collombéroud en charge notamment des constructions.

Après le déblayage et le nettoyage du site, les résidents pourront regagner leur domicile en fin de journée. Notez que le centre des Perraires restera ouvert pour accueillir les personnes évacuées pendant toute la durée de l’opération.

/LT