Collombey-Muraz : Un bâtiment en construction en proie aux flammes

Un incendie s’est déclaré tôt lundi matin à Collombey-Muraz, dans le quartier des Vergers. Le dernier étage d’un bâtiment en construction a été la proie des flammes.

Sur place, les pompiers étaient toujours en cours d’intervention vers 6h30. Contacté, les services de secours et incendies précise que le bâtiment était inoccupé lorsqu’il s’est embrasé. Aucun blessé n’est donc à déplorer. L’intervention est toujours en cours.

/LT