Collombey-Muraz : Réviser en paix, quand des étudiants trouvent refuge chez les Bernadines

Les religieuses du Monastère des Bernadines de Collombey accueillent pour la 4ème fois des étudiants de la HES-Valais pour préparer leurs examens.

Durant une semaine, une trentaine de jeunes partage le quotidien des sœurs tout en révisant leurs cours en sérénité, loin du tumulte de leur quotidien. Au cœur de ce couvent du 17ème siècle rempli d’histoire et de spiritualité, les journées sont rythmées par plusieurs temps d’études en groupe, de moments de prières optionnels et d’un repas méditatif en silence en compagnie des moniales. Proposées par l’aumônerie de la HES, ces retraite-études rencontrent un succès grandissant. Estelle Schmuck, Collombeyroude en travail social et participante de longue date, nous explique ce qui l’a séduit.

Des retraite-études au monastère qui semblent aussi efficaces qu’originales. La formule est accessible à tous les étudiants du tertiaire, de la HES, à l’UNIL en passant par l’EPFL. Camille Vianin, aumonière et fondatrice du concept, nous dévoile les origines du projet.

Face à l’engouement des retraite-études, deux semaines de révisions sont proposées en juin au monastère de Collombey.

/ADC