RC - Dernières infos

Collombey-Muraz publie des comptes en bonne forme

Les comptes 2025 de Collombey-Muraz sont très bons, avec un bénéfice d’un peu plus de 1,3 million de francs. De bonne augure pour la commune qui commence un cycle d’investissements.

Les comptes 2025 de Collombey-Muraz révèlent un bénéfice d’1,37 million de francs.

Une excellente nouvelle pour la commune qui avait budgétisé une perte d’un million et demi. Les revenus – notamment fiscaux – ont été supérieurs aux prévisions. La marge d’autofinancement, de 6,1 millions, permet de couvrir intégralement les investissements sans avoir à recourir à un emprunt. La dette nette par habitant s’élève à 367 francs, ce qui correspond à un endettement faible. La commune bas-valaisanne s’apprête toutefois à entamer un important cycle d’investissement. Olivier Turin, président de Collombey-Muraz :

La phase d’investissement va d’abord commencer avec les projets portant sur le Cycle d’orientation, la salle de gymnastique et les zones sportives pour un total de l’ordre de 40 millions de francs. Le Conseil général devra valider les crédits en septembre.