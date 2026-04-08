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Collombey-Muraz: les cheminées de Tamoil vivent leurs derniers jours

Les deux cheminées restants de la Raffinerie Tamoil à Collombey-Muraz connaissent leur date de destruction. Elle aura lieu le 21 mai prochain à 14h, sous réserve d’une météo complaisante.

Le 21 mai prochain à 14h, les deux cheminées de l’ancienne raffinerie de Collombey-Muraz tomberont en quelques secondes. Et ce, grâce à des explosifs. La commune de Collombey-Muraz a validé cette opération proposée par l’entreprise Tamoil et réalisée par une entreprise internationale spécialisée dans des travaux de minage. Les précisions de son président, Olivier Turin.

Le processus d’explosion sera bien sur assorti de mesures de sécurité, des fermetures de routes environnantes sont notamment prévues. On retrouve Olivier Turin.

L’opération aura donc lieu le 21 mai à 14h, sous réserve d’une météo complaisante.

/LT