Collombey-Muraz : Léa Coulon trace la politique senior de la commune depuis septembre

Collombey-Muraz veut se doter d’un politique sénior à long terme. Pour ce faire, la Commune a embauché l’animatrice socioculturelle Léa Coulon en septembre.

Depuis plus d’un mois, Léa Coulon est en campagne. Non pas pour briguer un siège à l’exécutif d’une commune valaisanne, mais pour se présenter auprès des structures fréquentées par les seniors collombeyrouds. « J’ai déjà rencontré les responsables des repas communautaires, la référente du foyer de jour de l’EMS la Charmaie, le président du patrimoine de la commune, etc.. ce travail de réseautage permet à ces institutions de mettre un visage sur mon nom ».

Et pour cause, l’animatrice socioculturelle aura la tâche conséquente de créer une politique senior sur la commune, en partant de zéro, selon la volonté de l’exécutif collombeyroud. « Ce poste est nouveau. A notre connaissance, aucune autre collectivité n’a engagé une personne pour une mission de ce type », nous explique Natercia Knubel, conseillère communale chargée de la Vie en commun.

Les raisons de la création de ce poste, et les enjeux sont multiples. « Nous voulons savoir comment nos seniors vivent, ce qu’ils ont à disposition, leurs manques, leurs besoins » ajoute celle qui occupe aussi la présidence du CMS Bas-Valais. « Ce n’est pas uniquement de l’animation, ce sont des infrastructures, des bancs, de la mobilité et beaucoup de liens, afin de garantir une vie sociale aux personnes isolées », conclut Natercia Knubel.

Après cette phase de présentation, l’animatrice socioculturelle fraîchement diplômée de la HES de Sierre, va organiser des tables rondes avec le public cible, dans le but de recueillir leur avis et leur vision. A la suite de ces événements, des projets concrets verront le jour en 2025 déjà.

Consciente d’avoir tout à créer, Léa Coulon va s’armer de prudence tout au long du processus.

Guillaume Abbey