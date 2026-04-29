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Collombey-Muraz : le club de foot USCM immortalise ses joueurs dans un album de cartes à collectionner

A la veille de la Coupe du Monde de football, l’USCM, l’Union Sportive Collombey-Muraz, s’est offert en mars dernier un album « Panini » à son effigie.

Des juniors aux élites, en passant par les seniors, 440 joueuses et joueurs ont fièrement posé pour illustrer les cartes à collectionner. Cette initiative est une première pour un club de foot romand qui a largement séduit les familles et les supporters. Avec 200 livrets vendus, Baptiste Nobs, entraîneur et initiateur du projet, a organisé plusieurs événements d’échanges de vignettes pour répondre à l’engouement autour de l’USCM Mania. « Au plus fort de l’intérêt, des annonces de trocs pullulaient sur les différents groupes Facebook. Les gens ont vraiment joué le jeu », sourit le coach.

Crédit : Baptiste Nobs

L’amour du club chevillé au corps

A en croire le Collombeyroud, ce projet, aujourd’hui couronné de succès, a avant tout été motivé par l’amour du club. Une manière pour ce dernier d’honorer les membres de l’USCM. « Ce projet de longue haleine m’a demandé trois mois de travail à côté de mes activités professionnelles. Ma plus grande satisfaction, c’est de voir un club avec une identité propre et la fierté de tous ces jeunes de figurer dans un album officiel. »

Les bénéfices de l’USCM Mania seront entièrement reversés aux équipes juniors. Ils permettront de financer les futurs équipements du club de Collombey.

Crédit : Baptiste Nobs

Interview complète :

Antoni Da Campo