Collombey-Muraz: la Barme sécurisée après l’implosion contrôlée d’un pan de falaise

Un pan instable de la falaise de la Barme, à Collombey-Muraz, a été implosé mardi par microminage. Par mesure de sécurité, trois cents habitants avaient dû quitter temporairement leurs logements.

L’opération n’a duré que quelques secondes : les spécialistes ont fait imploser de l’intérieur quelque 50 m³ de rochers menaçant de se détacher. Une technique choisie pour éviter un éboulement brutal et limiter le bruit.

Près de septante intervenants – policiers, pompiers et protection civile – ont été mobilisés pour sécuriser le périmètre. « Tout s’est déroulé selon le protocole », indique Glenn Martignier, chef de l’état-major de conduite régionale, précisant que l’intervention a même commencé avec un quart d’heure d’avance. Aucun incident n’a été signalé. Les habitants de six immeubles, évacués dès 13h00, ont pu regagner leur domicile dans l’après-midi.

La décision d’agir préventivement remonte à une expertise de janvier 2024 : un aléa rocheux de 40 à 50 m³ menaçait de se décrocher « dans un délai de 0 à 30 ans », explique le municipal Noé Ruiz. Les modélisations montraient un risque pour le chemin de mobilité douce, les immeubles et les parkings voisins. « Nous avons surprotégé le quartier de la Barme », assume-t-il.

Aucune autre intervention du genre n’est prévue dans le Chablais valaisan, mais plusieurs falaises restent sous surveillance dans la commune et ailleurs dans le canton.

