Collombey-Muraz: initiative dédiée aux femmes

« Joue-la sportive sans tabou » invite la population ce dimanche à Collombey-Muraz à découvrir différents sports pour une journée dédiée aux femmes.

Pour cette première édition, initiée notamment par la commune de Collombey-Muraz, cette journée se veut un véritable moment de partage et de réflexions qui s’inspire d’un événement qui a su rassembler le public cet été, comme le confirme Estelle Schmuck et Léa Coulon, organisatrices de l’événement.