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Collombey-Muraz: des véhicules sont en feu au garage Ecoeur, le secteur est bouclé

Des véhicules ont pris feu ce lundi matin sur le parking de la concession du garage automobile Ecoeur à Collombey-Muraz.

Glenn Martignier, chef du service sécurité CSI Chablais, appelle la population environnante à fermer fenêtres et portes, ainsi qu’à éteindre les climatisations.

La situation est en phase d’être maîtrisée, mais les automobilistes doivent éviter le secteur, bouclé pour l’occasion.