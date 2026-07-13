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Collombey-Muraz: des véhicules sont en feu au garage Ecoeur, le secteur est bouclé

Des véhicules ont pris feu ce lundi matin sur le parking de la concession du garage automobile Ecoeur à Collombey-Muraz.

Glenn Martignier, chef du service sécurité CSI Chablais, appelle la population environnante à fermer fenêtres et portes, ainsi qu’à éteindre les climatisations. 

La situation est en phase d’être maîtrisée, mais les automobilistes doivent éviter le secteur, bouclé pour l’occasion. 

 

13 juillet 2026

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