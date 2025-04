RC - Dernières infos

Collombey-Muraz : des repas plus protéinés pour les résidents de l’EMS de la Charmaie

Un régime alimentaire adapté pour les pensionnaires de l’EMS de la Charmaie : C’est le projet pilote auquel participe l’établissement chablaisien. Objectif : diminuer la dénutrition grâce à des protéines naturelles.

À l`EMS de la Charmaie à Muraz, les repas des aînés se mettent au service de la santé ! Cet établissement chablaisien teste un projet pilote qui enrichit les plats en protéines locales pour lutter contre la sarcopénie, la perte musculaire liée à l’âge. En collaboration avec nutritionnistes, diététicien et cuisinier, l’objectif est de rendre les repas autant nutritifs qu’appétissants, tout en réduisant le recours aux médicaments.

Pour en apprendre plus sur ce projet pilote, nous sommes partis à la rencontre du chef cuisinier de l’EMS de la Charmaie, employé par la société « Eldora ». Il s’appelle Jérémy Bocktaels et il a commencé par nous expliquer le but de ce nouveau régime alimentaire.

/LT