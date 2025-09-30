RC - Dernières infos

Collombey-Muraz : comment l’étang des Chauderets va devenir un écrin pour la nature et les loisirs ?

Né de l’extraction de sable et de gravier, l’étang des Chauderets à Collombey-Muraz est en pleine métamorphose. Porté par la FAMSA avec le soutien de Pro Natura et du WWF, le site doit devenir d’ici 2038 un espace alliant détente et biodiversité.

La carrière de Fabrique d’Aggloméré de Monthey (FAMSA) mène un projet de réaménagement de l’étang des Chauderets, situé à Collombey-Muraz. Ce plan d’eau artificiel est né de l’extraction de sable et de gravier, mais ses berges abruptes ne permettaient ni loisirs ni richesse écologique. L’objectif est aujourd’hui de renaturaliser le site et d’en faire un lieu vivant, mêlant biodiversité et espace de détente.

Les précisions du directeur de FAMSA, Luis Ricardo.

Le chantier est conduit en collaboration avec Pro Natura et le WWF. Une entente avec ces organismes qui ne datent pas d’hier comme nous l’explique Luis Ricardo.

Débuté il y a deux ans le chantier s’inscrit dans la durée : il devrait se poursuivre jusqu’en 2038.

/LT