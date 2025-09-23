RC - Dernières infos

Collombey-Muraz – Apprentissage : Une démarche communale pour lever les freins

La municipalité de Collombey-Muraz veut redonner un coup de projecteur à l’apprentissage et soutenir davantage les entreprises formatrices. Un sondage et des rencontres permettront de cibler leurs besoins et de favoriser la création de nouvelles places.

La municipalité de Collombey-Muraz veut remettre l’apprentissage au premier plan et mieux soutenir les entreprises formatrices. Pour ce faire, la Commission pour la formation professionnelle a lancé un sondage auprès des entreprises de la commune afin de mieux comprendre le terrain et adapter les soutiens aux formateurs. Dans un second temps, des rencontres seront organisées pour recueillir leurs besoins, détecter les freins à l’apprentissage et encourager la création de places de formation. Avec cette démarche, l’objectif est double : ancrer les jeunes dans la région et tenter de combler les postes encore vacantes.

Car selon les autorités, l’apprentissage est moins en vogue qu’il a pu être il y a une vingtaine d’années. Les précisions de Véronique Chervaz, municipale collombéroude en charge de la formation professionnelle.

Si les autorités cantonales supervisent la situation en vérifiant que les cursus se déroulent bien, une grande autonomie est laissée aux communes concernant la stratégie pour promouvoir l’apprentissage, comme nous l’explique Véronique Chervaz.

Notez qu’en Valais, 456 places d’apprentissage sont toujours ouvertes selon les chiffres d’« orientation.ch ».

/LT